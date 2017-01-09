Если друг оказался вдруг: суд Франции не признал друзей из Facebook настоящими

Париж, 9 января. Кассационный суд Франции своим решением определил, что дружбу в социальной сети Facebook нельзя считать настоящей. Постановление было опубликовано на сайте суда.

«Социальная сеть — это лишь способ коммуникации между людьми, связанными общими интересами или одним родом деятельности», — говорится в постановлении.

В связи с этим суд решил, что «друг» в соцсети вовсе не означает, что этот человек является пользователю другом в традиционном понимании этого слова.

Решение было связано с иском, в котором требовался отвод шести членов адвокатской коллегии на основании того, что они являлись друзьями в Facebook. По мнению истца, это отменяет их беспристрастность.