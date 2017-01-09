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Стало известно, кто вошел в новый санкционный список Минфина США
Политика

Стало известно, кто вошел в новый санкционный список Минфина США

Вчера 23:34
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Стало известно, кто вошел в новый санкционный список Минфина США

Вашингтон, 9 января. Под новые санкции министерства финансов США попали россияне Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Об этом сообщили в Минфине США.

Ограничительные меры приняты в рамках так называемого «списка Магнитского». В этом списке фигурируют лица, которые, по мнению американского правительства, причастные нарушениям прав человека.

Ранее Владимир Жириновский угодил в доклад нацразведки США, посвященный «хакерским атакам» РФ в ходе выборов в США. Американская разведывательная служба присвоила Жириновскому слова о том, что за победу Трампа шампанского выпьет каждый россиянин.

Сам Жириновский открестился от этих слов, но выразил готовность отправить ящик русского шампанского нацразведке США.

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Сергей Свазовский
#александр бастрыкин #андрей луговой #станислав гордиевский #дмитрий ковтун
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