Стало известно, кто вошел в новый санкционный список Минфина США

Вашингтон, 9 января. Под новые санкции министерства финансов США попали россияне Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Об этом сообщили в Минфине США.

Ограничительные меры приняты в рамках так называемого «списка Магнитского». В этом списке фигурируют лица, которые, по мнению американского правительства, причастные нарушениям прав человека.

Ранее Владимир Жириновский угодил в доклад нацразведки США, посвященный «хакерским атакам» РФ в ходе выборов в США. Американская разведывательная служба присвоила Жириновскому слова о том, что за победу Трампа шампанского выпьет каждый россиянин.

Сам Жириновский открестился от этих слов, но выразил готовность отправить ящик русского шампанского нацразведке США.