Сирия: боевики обстреляли Алеппо, Дамаск, Хаму и Латакию

Дамаск (Сирия), 9 января. За прошедшие сутки Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии зафиксировал 14 нарушений режима тишины.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны России, обстрелы были зафиксированы в Хаме — 5, Алеппо — 5, Дамаске — 4, провинции Даръа — 1, Латакии — 1 и Хомсе — 1. В российском оборонном ведомстве отметили, что по всем нарушениям будет оперативно проведено разбирательство.

Напомним, в конце прошлого года было заключено соглашение о режиме прекращения огня.

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