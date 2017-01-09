Сирия: к перемирию присоединились два поселения в провинции Латакия

Дамаск (Сирия), 9 января. За прошедшие сутки на территории Сирии приверженность режиму прекращения боевых действий подтвердили два населенных пункта. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Соглашения о прекращении огня были подписаны представителями двух поселений в Латакии: Харф Радуи и Бейтриххана. В настоящее время режим тишины соблюдается в 1097 населенных пунктах.

Продолжаются переговоры с незаконными вооруженными формированиями в Хомсе, Хаме, Алеппо и Эль-Кунейтре.