FAN-TV Лента новостей
Сирия: к перемирию присоединились два поселения в провинции Латакия
Весь мир

Сирия: к перемирию присоединились два поселения в провинции Латакия

Вчера 23:22
104

Сирия: к перемирию присоединились два поселения в провинции Латакия

Дамаск (Сирия), 9 января. За прошедшие сутки на территории Сирии приверженность режиму прекращения боевых действий подтвердили два населенных пункта. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

Соглашения о прекращении огня были подписаны представителями двух поселений в Латакии: Харф Радуи и Бейтриххана. В настоящее время режим тишины соблюдается в 1097 населенных пунктах.

Продолжаются переговоры с незаконными вооруженными формированиями в Хомсе, Хаме, Алеппо и Эль-Кунейтре.

комментарии
Настасья Шеркунова
#сирия
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Вчера 22:30
275

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Вчера 20:37
572

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

Вчера 20:27
258

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Вчера 20:13
577

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

Вчера 19:51
574
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро покинувшим свой пост

0:07

Госдеп нашел объяснение отсутствию доказательств в докладе о «русских хакерах»

23:57

Цена нефти марки Brent упала ниже $55 за баррель

23:50

Если друг оказался вдруг: суд Франции не признал друзей из Facebook настоящими

23:43

Стало известно, кто вошел в новый санкционный список Минфина США

23:34

Сирия: боевики обстреляли Алеппо, Дамаск, Хаму и Латакию

23:30

Аналитики составили топ самых мощных киберармий мира

23:23

Сирия: к перемирию присоединились два поселения в провинции Латакия

23:22

Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России

23:19

Аноним «заминировал» пять еврейских центров в США

23:05

Хоккеисты СКА на глазах у Шойгу одолели ЦСКА

23:05

Разведка США обещает серьезные конфликты между странами в ближайшие пять лет

22:54
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро покинувшим свой пост
Читать
Закрыть