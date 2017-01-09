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Аналитики составили топ самых мощных киберармий мира
Технологии

Аналитики составили топ самых мощных киберармий мира

Вчера 23:23
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Аналитики составили топ самых мощных киберармий мира

Москва, 9 ноября. Специалисты независимого аналитического центра Zecurion Analytics опубликовали доклад, в котором составили рейтинг стран, обладающих наибольшим потенциалом для ведения кибервойн.

По словам авторов доклада, киберподразделения ставят перед собой три основные цели: шпионаж, информационные войны и кибератаки.

Шпионаж предполагает получение секретной информации, перехват коммуникаций отдельных лиц и учреждений. Кибератаки — реальное воздействие на информационные системы, телекоммуникационные сети, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Информационные войны — широкое понятие, включающее в себя различные средства воздействия на настроение и поведение населения стран.

Аналитики отмечаю, что в сегодняшних условиях еще не сформировался устойчивый баланс сил. Во многом это связано с тем, что «традиционные военные союзы применительно к кибервооружениям не очень хорошо работают».

Согласно рейтингу Zecurion Analytics, самый впечатляющий потенциал для ведения кибервойн имеют США, которые тратят на это 7 млрд долларов в год. Число кибербойцов оценивается в 9 тыс. человек. 

«Серебро» у Китая — 1,5 млрд долларов в год и 20 тыс. бойцов. На третьем месте расположилась Великобритания: 450 млн долларов в год и 2 тыс. кибербойцов.

Следом за тройкой лидеров идут Германия, Северная Корея, Франция, Южная Корея, Израиль, Польша. Замыкает первую десятку Япония с 250 млн долларов в год и 500 кибербойцами.

Россию аналитики компании Zecurion Analytics в свой рейтинг не включили, сообщает Лайф.

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Олеся Волкова
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