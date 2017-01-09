Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России

Вашингтон, 9 января. Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти граждан Российской Федерации.

Известно, что новые ограничительные меры приняты в соответствии с так называемым «списком Магнитского». В этот список входят лица, якобы причастные к нарушениям прав человека.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал фигурантом доклада нацразведки США, посвященного «хакерским атакам» России во время выборов президента США.

Жириновский пообещал отправить американской разведывательной службе ящик шампанского.