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Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России
Политика

Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России

Вчера 23:19
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Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России

Вашингтон, 9 января. Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти граждан Российской Федерации.

Известно, что новые ограничительные меры приняты в соответствии с так называемым «списком Магнитского». В этот список входят лица, якобы причастные к нарушениям прав человека.

Накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал фигурантом доклада нацразведки США, посвященного «хакерским атакам» России во время выборов президента США.

Жириновский пообещал отправить американской разведывательной службе ящик шампанского.

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Сергей Свазовский
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