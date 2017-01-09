Хоккеисты СКА на глазах у Шойгу одолели ЦСКА

Москва, 9 января. Санкт-Петербургский СКА на выезде победил московский ЦСКА по буллитам в рамках континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2, вернув себе лидерство российского регулярного чемпионата.

В составе питерских армейцев в основное время отличились Антон Белов и Никита Гусев. Никита Гусев также реализовал победный буллит. Столичный ЦСКА ответил шайбами Кирилла Петрова и Максима Мамина.

Армейское дерби имело большое турнирное значение. Серия неудач питерского клуба позволила москвичам потеснить их с первой позиции. Успех команды Олега Знарка в Москве позволил СКА вернуть себе лидерство.

Следует отметить, что матч посетил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

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