Аноним «заминировал» пять еврейских центров в США

Вашингтон, 9 января. Неизвестный в США позвонил в полицию и сообщил, что в пяти еврейских центрах заложены бомбы. Некоторые из организаций были полностью эвакуированы.

Как сообщает NBC, среди «заминированных» организаций оказался еврейский центр в Тенафли, находящийся в штате Нью-Джерси. Из-за угрозы взрыва всех посетителей эвакуировала полиция. В здании также располагался детский сад, из которого также вывели всех детей и педагогов.

Угроза взрыва не подтвердилась, полиция не обнаружила опасных предметов в здании центра.

Также звонки о заложенных бомбах поступили в еврейские центры в штатах Мэриленд, Теннесси, Флорида и Южная Каролина. По данным издания, здесь также не было обнаружено взрывных устройств.