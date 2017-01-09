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Полиция Греции назвала причину гибели российского посла в Афинах
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Полиция Греции назвала причину гибели российского посла в Афинах

Сегодня 22:44
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Полиция Греции назвала причину гибели российского посла в Афинах

Афины, 9 января. Консул РФ в Афинах Андрей Маланин скончался по естественным причинам. Такую версию выдвинули греческие полицейские, ведущие расследование.

Ранее стало известно, что тревогу подняли коллеги Маланина из-за того, что тот не появился вовремя на работе. На телефонные звонки консул также не отвечал. Прибывшие к его квартире коллеги вызвали полицию. Правоохранители взломали дверь и обнаружили тело консула.

По данным полиции, дверь была заперта на ключ изнутри. Как сообщили представители ведомства журналистам, следов взлома или проникновения не было. По данным правоохранителей, смерть Маланина наступила по естественным причинам.

Ранее факт гибели российского консула подтвердили в посольстве РФ в Греции.

комментарии
Олеся Волкова
#андрей маланин
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