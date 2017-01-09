Видео падающего метеорита в Поморье взорвало Интернет

Архангельск, 9 января. Пользователи социальных сетей бурно обсуждают видео, на котором запечатлен горящий метеорит под Архангельском.

Автомобилист, который застал природное явление на трассе «Онега — Северодвинск», снял падения небесного тела на видео и выложил его в Интернет. За короткий период времени ролик набрал десятки тысяч просмотров.

Сотрудники Пулковской обсерватории подтвердили, что в Архангельской области ночью видели пролетающий болид. По словам астрономов, на Землю упали остатки метеоритного дождя, который прошел в начале года. Отметим, что при падении болида никто не пострадал.