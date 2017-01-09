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ФИФА назвала состав символической сборной 2016 года
Спорт

ФИФА назвала состав символической сборной 2016 года

Сегодня 22:47
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ФИФА назвала состав символической сборной 2016 года

Цюрих, 9 января. Международная футбольная федерация (ФИФА) обнародовала символическую сборную 2016 года. Наибольшее представительство в ней получили испанские гранды «Реал» (5 игроков) и «Барселона» (4 игрока).

В состав символической сборной попали также представители мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса».

Полная версия символической сборной выглядит так: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Херард Пике («Барселона»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все — «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Накануне ФИФА объявила лучшего тренера 2016 года. Им стал Клаудио Раньери, возглавляющий «Лестер» — команду-сенсацию 2016 года. Авторитетные букмекерские конторы оценивали шансы «лис» на победу в премьер-лиге как 1 к 5000. Но «Лестер» победил, впервые в истории завоевав титул чемпиона Англии.

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Сергей Свазовский
#лионель месси #луис суарес #дани алвес
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