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Разведка США обещает серьезные конфликты между странами в ближайшие пять лет
Весь мир

Разведка США обещает серьезные конфликты между странами в ближайшие пять лет

Сегодня 22:54
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Разведка США обещает серьезные конфликты между странами в ближайшие пять лет

Вашингтон, 9 января. Аналитики национальной разведки США утверждают, что в ближайшие пять лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри них вырастет до невиданного уровня со времен холодной войны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на доклад Национальной разведки США под названием «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса».

По мнению аналитиков, неопределенная ситуация в США и странах Запада, привела к ослаблению механизма предотвращения конфликтов, что якобы может побудить Россию и Китай оспорить влияние США на мировой арене.

Кроме того, аналитики утверждают, что в ближайшие время вырастут угрозы терроризма, которые теперь будут исходить от небольших групп и отдельных людей. При этом «новые террористы» будут вооружены новыми идеями и технологиями.

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Кирилл Иванов
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