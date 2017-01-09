ЛНР: Пропавшие в Донбассе украинские силовики могут стать ополченцами

Луганск, 9 января. Украинские военнослужащие, о пропаже которых сообщало Минобороны Украины, могут перейти на сторону ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он пояснил, что рядовой и офицерский состав вооруженных сил Украины не желает продлевать контракты на военную службу в ВСУ, в результате чего в рядах украинской армии фиксируется падение уровня воинской дисциплины.

Также Марочко добавил, что пропавшие украинские военные вероятнее всего не намерены продолжать службу в ВСУ.

«Мы предполагаем, что они скоро пополнят ряды Народной милиции ЛНР», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что трое украинских военных в Донбассе не вернулись к месту расположения подразделения, а также перестали выходить на связь.