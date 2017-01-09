Посольство РФ в Греции подтвердило гибель российского консула

Москва, 9 января. Российское посольство в Греции подтвердило информацию о гибели заведующего консульским отделом Андрея Маланина.

«Посольство может подтвердить факт кончины заведующего консульским отделом», — цитирует ТАСС представителя диппредставительства в Афинах.

Согласно последним данным, консула нашли погибшим в его квартире в центре Афин вечером в понедельник. Коллеги Маланина, встревоженные его отсутствием на работе, пытались ему дозвониться. После того, как ответа не последовало, они приехали к нему домой. Дверь в квартиру помогла вскрыть полиция. По данным правоохранителей, дверь была закрыта на ключ изнутри. Следов взлома не было.