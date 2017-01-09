ФИФА признала Криштиану Роналду лучшим игроком 2016 года

Цюрих, 9 января. Игрок сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2016 года по версии международной федерации футбола (ФИФА).

Конкуренцию португальцу составили Лионель Месси из «Бареслоны» и француз Антуан Гризманн, представляющий испанский «Атлетико».

Следует отметить, что победа Роналду выглядела довольно предсказуемо. В 2016 году португальцу покорились сразу два важнейших титула. Он стал чемпионом Европы в составе португальской сборной. А мадридский «Реал» одержал победу в Лиге чемпионов.

Ранее наставник «Лестера» Клаудио Раньери был признан лучшим тренером 2016 года.