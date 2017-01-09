FAN-TV Лента новостей
Ученые назвали продукт, который спасет мужчин от инфаркта
Общество

Ученые назвали продукт, который спасет мужчин от инфаркта

Сегодня 22:16
384

Ученые назвали продукт, который спасет мужчин от инфаркта

Москва, 9 января. Финские ученые назвали продукт, который способен уберечь мужчин от инфаркта и сахарного диабета.

В ходе исследований ученым удалось установить, что употребление куриных яиц на 37% снижает риски развития диабета второго типа у мужчин. Кроме того, куриные яйца на 98% укрепляют сердечно-сосудистую систему мужского организма. По словам ученых, такому результату способствует содержащийся в яйцах холестерин.

При этом исследователи констатировали, что на организм женщин куриные яйца не оказывают такого влияния.

Ранее сообщалось, что ученые из США выяснили, как рождение ребенка влияет на психику женщин. По их данным, появление малыша на свет может свести женщину с ума.

комментарии
Кирилл Иванов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Сегодня 22:30
57

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Сегодня 20:37
417

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

Сегодня 20:27
190

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Сегодня 20:13
452

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

Сегодня 19:51
486
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ФИФА назвала состав символической сборной 2016 года

22:47

Видео падающего метеорита в Поморье взорвало Интернет

22:45

Полиция Греции назвала причину гибели российского посла в Афинах

22:44

ЛНР: Пропавшие в Донбассе украинские силовики могут стать ополченцами

22:36

Посольство РФ в Греции подтвердило гибель российского консула

22:36

ФИФА признала Криштиану Роналду лучшим игроком 2016 года

22:31

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

22:30

Ученые назвали продукт, который спасет мужчин от инфаркта

22:16

ФИФА назвала лучшего тренера 2016 года

22:12

Российский консул скончался в Греции

22:05

Эксперты объяснили, к чему приведут антитабачные инициативы Минздрава РФ

22:05

Госсекретарь США попросил прощения у геев и лесбиянок за десятилетия гонений

21:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ФИФА назвала состав символической сборной 2016 года
Читать
Закрыть