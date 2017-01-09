Ученые назвали продукт, который спасет мужчин от инфаркта

Москва, 9 января. Финские ученые назвали продукт, который способен уберечь мужчин от инфаркта и сахарного диабета.

В ходе исследований ученым удалось установить, что употребление куриных яиц на 37% снижает риски развития диабета второго типа у мужчин. Кроме того, куриные яйца на 98% укрепляют сердечно-сосудистую систему мужского организма. По словам ученых, такому результату способствует содержащийся в яйцах холестерин.

При этом исследователи констатировали, что на организм женщин куриные яйца не оказывают такого влияния.

Ранее сообщалось, что ученые из США выяснили, как рождение ребенка влияет на психику женщин. По их данным, появление малыша на свет может свести женщину с ума.