ФИФА назвала лучшего тренера 2016 года

Цюрих, 9 января. Международная федерация футбола (ФИФА) признала лучшим тренером 2016 года итальянца Клаудио Раньери, возглавляющего английский «Лестер Сити».

В 2016 году «Лестер» одержал сенсационную победу в английской премьер-лиге. Это первое чемпионство «лис» в их истории. Сезоном ранее команда с огромным трудом удержалась в высшем дивизионе благодаря финишному спурту.

Среди других номинантов на награду были главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, под руководством которого португальцы победили в чемпионате Европы, а также главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Зидан привел «сливочных» к победе в Лиге чемпионов.

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