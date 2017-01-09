Российский консул скончался в Греции

Афины, 9 января. В столице Греции Афинах скончался российский консул. Об этом сообщили местные СМИ.

Российский дипломатический представитель скончался на 56-м году жизни. Посольство России подтвердило информацию о кончине консула.

Греческие СМИ сообщили, что консула нашли в квартире, которая находится в центре столицы. Сотрудники ведомства подняли тревогу после того, как консул не пришел на работу, его телефон не отвечал. Коллеги попросили сотрудников правоохранительных органов вскрыть квартиру.

По информации CNN Greece, в Афинах скончался сотрудник посольства России Андрей Маланин.