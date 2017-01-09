Госсекретарь США попросил прощения у геев и лесбиянок за десятилетия гонений

Вашингтон, 9 января. Госсекретарь США Джон Керри извинился перед членами ЛГБТ-сообщества за дискриминацию в его ведомстве и заверил, что больше такого не повторится. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря.

«С 1940 года и на протяжении десятилетий – государственный департамент допускал дискриминацию в отношении работников и кандидатов на работу на основе сексуальной ориентации, вынуждая некоторых сотрудников уходить в отставку или отказывая в приеме на работу отдельным претендентам», — говорится в сообщении.

Керри подчеркивает, что дискриминация на основе сексуальной ориентации является недопустимой во все времена. Госсекретарь попросил прощения от имени департамента у всех, кого коснулась подобная практика.