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Жириновский предложил американской разведке ящик шампанского
Политика

Жириновский предложил американской разведке ящик шампанского

Сегодня 21:55
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Жириновский предложил американской разведке ящик шампанского

Москва, 9 января. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, упомянутый в докладе о «вмешательстве России» в ход президентских выборов в США, предложил Нацразведке США ящик русского шампанского.

Поводом к упоминанию Жириновского стали якобы сказанные им слова о том, что вся Россия выпьет шампанское в случае успеха Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Лидер ЛДПР признался, что никогда не обещал пить шампанское за победу Трампа. Однако если в США кто-то хочет отведать русского шампанского, он готов отправить национальной разведке США целый ящик, — сказал политик.

Ранее Джулиан Ассанж заявил, что доклад Нацразведки США о «хакерских атаках» направлены на оправдание поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах.

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Сергей Свазовский
#владимр жириновский
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