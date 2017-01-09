Британский социолог Зигмунт Бауман умер в возрасте 91 года

Лондон, 9 января. Известный британский социолог Зигмунт Бауман скончался в Великобритании на 92-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.

Британский ученый польского происхождения прославился благодаря своим трудам в области исследования Холокоста, а также вопросов глобализации. Бауман родился в 1925 году, долгое время прожил в СССР. Спасаясь от нацистов, его семья бежала в Британию, где молодой ученый достиг выдающихся результатов на научном поприще. Так, с 1971 года на протяжении более чем двух десятилетий он был профессором Лидского университета, написал более 50 научных работ, сформулировал понятие «текучей современности» и т.д.

Бауман умер в британском городе Линдс у себя дома в окружении близких.