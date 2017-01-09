Эксперты объяснили, к чему приведут антитабачные инициативы Минздрава РФ

Москва, 9 января. Компания JTI опасается, что разрабатываемые министерством здравоохранения Российской Федерации меры по ужесточению антитабачного законодательства подорвут работу легальных производителей в стране. Об этом журналистам заявил официальный представитель табачной компании Сергей Киселев.

Новые ограничения якобы ускорят замещение легальной продукции более дешевыми аналогами с теневого рынка.

Напомним, ранее стало известно о том, что эксперты Минздрава РФ планируют доработать концепцию по противодействию распространению табакокурения.

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