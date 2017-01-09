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Трамп намерен назначить зятя своим старшим советником
Политика

Трамп намерен назначить зятя своим старшим советником

Сегодня 21:42
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Трамп намерен назначить зятя своим старшим советником - СМИ

Нью-Йорк, 9 января. Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить мужа своей дочери - Джареда Кушнера - на должность старшего советника главы государства. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники.

«Зять избранного президента Трампа Джаред Кушнер будет назначен на должность старшего советника президента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кушнер играл ведущую роль в предвыборной кампании Дональда Трампа, а также в формировании команды переходного периода.

Джаред Кушнер является владельцем газеты New York Observer, а также компании, которая занимается недвижимостью. В 2003 году Кушнер окончил Гарвардский университет, а в 2007 году - Нью-Йоркский университет. Будучи студентом Кушнер самостоятельно смог заработать 20 миллионов долларов на сделках с недвижимостью.

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Кирилл Иванов
#дональд трамп
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