Потеряли голос: россияне поздравили близких с Новым годом в соцсетях и мессенджерах

Москва, 9 января. Россияне все чаще предпочитают поздравлять близких с Новым годом посредством мессенджеров и соцсетей и реже — просто позвонив. Об этом свидетельствует опрос сотовых операторов.

Так, абоненты МТС в первый час Нового года звонили близким на 3,3% реже, чем в 2015 году, абоненты «Билайна» совершили на 57 млн звонков меньше, чем в прошлом году. Между тем, абоненты «Мегафона» звонили родным чаще, равно как и абоненты Tele2.

Зато в первый час Нового года клиенты МТС в два раза больше использовали мобильный интернет. Всего за эти 60 минут абоненты потратили более 170 праздничных терабайт, что на 86% больше, чем в прошлом году. Среднесуточный трафик «Билайна» в новогодние праздники вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.