Житель Пермского края застрелил товарища вместо кабана

Нижний Новгород, 9 января. Житель Пермского края выстрелил в товарища из ружья, приняв его за кабана во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

В ведомстве пояснили, что трагический инцидент произошел во время охоты. Один из участников охоты произвел выстрел из карабина «Вепрь», в результате чего смертельно ранил 52-летнего товарища.

«По данным следствия, 5 января 2017 года 69-летний житель города Добрянка во время охоты на кабана, не удостоверившись в цели, а также не убедившись в безопасности своих действий совершил выстрел в товарища», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.