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Ассанж: Разведка США пытается оправдать атаками хакеров поражение Клинтон
Политика

Ассанж: Разведка США пытается оправдать атаками хакеров поражение Клинтон

Сегодня 21:21
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Ассанж: Разведка США пытается оправдать атаками хакеров поражение Клинтон

Вашингтон, 9 января. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что доклад разведки США о «хакерских атаках» России имеет целью оправдать поражение Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Об этом он сообщил на пресс-конференцию, трансляцию которой вел сайт WikiLeaks.

По мнению Ассанжа, цели обнародования доклада очевидны. Демократическая партия США хочет «назначить виноватых» в поражении своего кандидата на президентских выборах.

Основатель WikiLeaks также считает, что демократы пытаются оспорить законность избрания Трампа. Он не исключил, что на протяжении последующих четырех лет полномочий Трампа его противники будут спекулировать на теме «хакерских атак».

Ранее стало известно, кто будет представлять Россию на инаугурации Дональда Трампа.

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Сергей Свазовский
#дональд трамп
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ЛНР: Пропавшие в Донбассе украинские силовики могут стать ополченцами
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