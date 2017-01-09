СК РФ просит автовладельцев помочь в поисках пропавшего под Петербургом ребенка

Санкт-Петербург, 9 января. Следователи обратились к автовладельцам из города Коммунар Гатчинского района Ленобласти с просьбой предоставить записи видеорегистраторов, сделанные на улицах, на которых мог появляться пропавший два дня назад шестилетний Егор Антонов.

Шестилетний Егор пропал 7 января во время прогулки с собакой. Его следы были обнаружены на берегу реки Ижоры. В воде тело ребенка ищут водолазы. Уже возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Тем не менее, следователи и волонтеры не теряют надежды найти мальчика живым. Владельцев видеорегистраторов просят предоставить записи устройств с улиц Бумажников, Павловская (мост), Городская, Железнодорожная и Ижорская.