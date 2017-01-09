Улицу в Анкаре назвали в честь погибшего посла РФ Андрея Карлова

Анкара, 9 января. Улица, на которой расположено посольство России в Анкаре, переименована в честь убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета Анкары.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Бывший офицер турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого приняли за охранника, выстрелил 62-летнему дипломату в спину, когда тот выступал на открытии выставки. Позднее в МИД Турции заявили, что намерены увековечить память дипломата, назвав в его честь одну из улиц турецкой столицы.