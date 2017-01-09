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Начальник службы автодорог Крыма уволился
Политика

Начальник службы автодорог Крыма уволился

Сегодня 21:26
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Начальник службы автодорог Крыма уволился

Симферополь, 9 января. Временно исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма Игорь Кравченко написал заявление об увольнении. Об этом журналистам в понедельник рассказал региональный министр транспорта Анатолий Волков.

Напомним, в конце декабря глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал о том, что главы администраций Алушты и Бахчисарайского района (Игорь Сотов и Виктор Князев) были отправлены в отставку.

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Алексей Громов
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