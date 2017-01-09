Сирия, 9 января. Армия Турции провела массированную атаку позиций террористов ИГ* в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо. Сирийская армия отбила атаку отрядов группировки «Джебхат ан-Нусра»** на окраине Хомса. Боевики оппозиции возобновили минометные обстрелы мирных районов на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) и отряды «Хезболлы» увеличили интенсивность атак опорных пунктов боевиков оппозиционных группировок, дислоцирующихся в долине Вади Барда к северо-западу от Дамаска. Наиболее напряженные столкновения отмечаются вблизи поселений Бассима и Дейр Макран. На данный момент боевики по-прежнему контролируют значительную часть водных источников, снабжающих столицу.

Провинция Алеппо

Военнослужащие правительственной армии ответили артиллерийским обстрелом на недавний огонь боевиков-оппозиционеров по западной окраине города Алеппо. Сообщается, что несколько террористов было ликвидировано, многие получили ранения.

Турецкая артиллерия обстреляла укрепленные районы террористов ИГ в окрестностях города Аль-Баб, расположенного в северо-восточной части провинции Алеппо. По информации источника в командовании армии Турции, боевики понесли численные потери. Кроме того, была разрушена значительная часть укреплений и уничтожено несколько транспортных средств террористов.

Провинция Хомс

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» предприняли очередную попытку прорвать правительственную оборону в районе населенного пункта Аль-Тулул Аль-Хомр к северо-востоку от города Хомс. Однако сирийским военнослужащим удалось отбросить отряды боевиков от своих позиций и нанести им серьезный урон. Короткие перестрелки в этой части провинции, тем не менее, пока продолжаются.

Отряды боевиков оппозиции, дислоцировавшиеся в районе населенных пунктов Ар Растан и Телль-Биса недалеко от города Хомс, сдались правительственных силам в обмен на легализацию. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видео, где запечатлен процесс оформления повстанцев. Боевики сдали все имеющееся оружие, подписали официальный документ и дали клятву в соответствии с канонами ислама.

Провинция Даръа

Подразделения сирийской армии ведут контратаку укрепленных районов боевиков террористических формирований на окраине квартала Даръа Аль-Балад в городе Даръа. Военнослужащие обстреливают террористов из артиллерии и пулеметных установок. В результате под обстрелом со стороны САА были ликвидированы как минимум семь боевиков, также ликвидировано несколько единиц техники террористов.

Провинция Идлиб

В окрестностях населенного пункта Хан Аль-Асаль, расположенного в юго-восточной части провинции Идлиб, членами формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» были задержаны несколько боевиков группировки «Аль-Фарук». Арестованные подозреваются в недавнем нападении на один из ключевых пунктов управления «Ан-Нусры» в регионе. В данный момент ведутся допросы задержанных боевиков.

Боевики так называемой умеренной оппозиции возобновили обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая к северу от города Идлиб. Огонь велся преимущественно из минометов, также было нанесено несколько ударов из ракетных установок. В результате несколько жилых домов получили значительные разрушения. Данных о возможных жертвах среди гражданских лиц пока не поступало.

Провинция Хама

Правительственные войска ведут активные боевые действия против боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» в юго-восточной части провинции Хама. Как сообщает один из сирийских новостных порталов, в результате нескольких наступлений на опорные пункты террористов сирийские подразделения зачистили обширные территории вдоль шоссе между городами Саламия и Хомс. Кроме того, в ходе операции сирийская армия освободила два поселения в регионе, которые на протяжении долгого времени находились под контролем боевиков «Ан-Нусры».

Провинция Хасака

Грузовые вертолеты ВВС США доставили на позиции отрядов Сирийских демократических сил (SDF)*** в юго-западной части провинции Хасака крупную партию военной техники и вооружений. Согласно данным источника в командовании западной коалиции, демократические силы совместно с курдскими отрядами народной самообороны (YPG) готовят серию массированных атак позиций ИГ в рамках новой фазы широкомасштабной операции «Гнев Евфрата».