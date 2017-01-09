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Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе
Новости Сирии

Сирия новости 9 января 2017 22.30: Турция обстреливает ИГ в Алеппо, «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Хомсе

Сегодня 22:30
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Военнослужащие САА отбили массированную атаку «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Хомса

Сирия, 9 января. Армия Турции провела массированную атаку позиций террористов ИГ* в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке Алеппо. Сирийская армия отбила атаку отрядов группировки «Джебхат ан-Нусра»** на окраине Хомса. Боевики оппозиции возобновили минометные обстрелы мирных районов на севере Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) и отряды «Хезболлы» увеличили интенсивность атак опорных пунктов боевиков оппозиционных группировок, дислоцирующихся в долине Вади Барда к северо-западу от Дамаска. Наиболее напряженные столкновения отмечаются вблизи поселений Бассима и Дейр Макран. На данный момент боевики по-прежнему контролируют значительную часть водных источников, снабжающих столицу.

Провинция Алеппо

Военнослужащие правительственной армии ответили артиллерийским обстрелом на недавний огонь боевиков-оппозиционеров по западной окраине города Алеппо. Сообщается, что несколько террористов было ликвидировано, многие получили ранения.

Турецкая артиллерия обстреляла укрепленные районы террористов ИГ в окрестностях города Аль-Баб, расположенного в северо-восточной части провинции Алеппо. По информации источника в командовании армии Турции, боевики понесли численные потери. Кроме того, была разрушена значительная часть укреплений и уничтожено несколько транспортных средств террористов.

Турецкая армия провела массированную атаку укрепрайонов ИГ в окрестностях города Аль-Баб

Провинция Хомс

Боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» предприняли очередную попытку прорвать правительственную оборону в районе населенного пункта Аль-Тулул Аль-Хомр к северо-востоку от города Хомс. Однако сирийским военнослужащим удалось отбросить отряды боевиков от своих позиций и нанести им серьезный урон. Короткие перестрелки в этой части провинции, тем не менее, пока продолжаются.

Отряды боевиков оппозиции, дислоцировавшиеся в районе населенных пунктов Ар Растан и Телль-Биса недалеко от города Хомс, сдались правительственных силам в обмен на легализацию. Специальный источник ФАН прислал в редакцию видео, где запечатлен процесс оформления повстанцев. Боевики сдали все имеющееся оружие, подписали официальный документ и дали клятву в соответствии с канонами ислама. 

Провинция Даръа

Подразделения сирийской армии ведут контратаку укрепленных районов боевиков террористических формирований на окраине квартала Даръа Аль-Балад в городе Даръа. Военнослужащие обстреливают террористов из артиллерии и пулеметных установок. В результате под обстрелом со стороны САА были ликвидированы  как минимум семь боевиков, также ликвидировано несколько единиц техники террористов.

Подразделения САА открыли ответный огонь по боевикам на окраине города Даръа

Провинция Идлиб

В окрестностях населенного пункта Хан Аль-Асаль, расположенного в юго-восточной части провинции Идлиб, членами формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» были задержаны несколько боевиков группировки «Аль-Фарук». Арестованные подозреваются в недавнем нападении на один из ключевых пунктов управления «Ан-Нусры» в регионе. В данный момент ведутся допросы задержанных боевиков.

Боевики так называемой умеренной оппозиции возобновили обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая к северу от города Идлиб. Огонь велся преимущественно из минометов, также было нанесено несколько ударов из ракетных установок. В результате несколько жилых домов получили значительные разрушения. Данных о возможных жертвах среди гражданских лиц пока не поступало.

Провинция Хама

Правительственные войска ведут активные боевые действия против боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» в юго-восточной части провинции Хама. Как сообщает один из сирийских новостных порталов, в результате нескольких наступлений на опорные пункты террористов сирийские подразделения зачистили обширные территории вдоль шоссе между городами Саламия и Хомс. Кроме того, в ходе операции сирийская армия освободила два поселения в регионе, которые на протяжении долгого времени находились под контролем боевиков «Ан-Нусры».

Провинция Хама

Провинция Хасака

Грузовые вертолеты ВВС США доставили на позиции отрядов Сирийских демократических сил (SDF)*** в юго-западной части провинции Хасака крупную партию военной техники и вооружений. Согласно данным источника в командовании западной коалиции, демократические силы совместно с курдскими отрядами народной самообороны (YPG) готовят серию массированных атак позиций ИГ в рамках новой фазы широкомасштабной операции «Гнев Евфрата».

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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