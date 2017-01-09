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Звезда американского футбола вышел на поле в ушанке пилотов с «Адмирала Кузнецова»
Спорт

Звезда американского футбола вышел на поле в ушанке пилотов с «Адмирала Кузнецова»

Сегодня 21:17
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Звезда американского футбола вышел на поле в ушанке пилотов с «Адмирала Кузнецова»

Сиэтл, 9 января. Игрок команды НФЛ «Сиэтл Сихокс» Эрл Томас появился на поле перед матчем в шапке-ушанке, подаренной ему российскими болельщиками. Они заявили американскому футболисту, что именно в таких шапках зимой ходят пилоты МиГ-29К — самолетов авиации крейсера «Адмирал Кузнецов».

Эрл Томас покрасовался в шапке перед матчем плей–офф между «Сиэтл Сихокс» и «Детройт Лайонс». Шапку ему подарили российские болельщики, которые заявили, что такие же зимние шапки носят пилоты морской авиации единственного российского авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Пилоты летают на истребителях МиГ-29К, а Томас играет под номером 29, указали фаны на совпадение. 

«Мы считаем, что такое совпадение цифр и задач на футбольных полях и на полях сражений не случайно», — приводит The Seattle Times строки из письма, адресованного Томасу российскими болельщиками. 

К слову, «Сиэтл» обыграл «Детройт» со счётом 26:6 и вышел в следующий раунд плей–офф. Обладатель «счастливой» шапки участия в игре не принимал из-за травмы. 

 

I'm young rich and boujie killer instinct talking. Game Day!

A video posted by Earl Thomas III (@earl) on

 

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