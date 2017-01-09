В Совфеде придумали, как заставить россиян бросить курить

Москва, 9 января. Власти должны поощрять здоровый образ жизни, а не вводить запреты, которые могут вызвать в обществе негативную реакцию, убежден глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

В понедельник глава департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал о мерах, предусмотренных антитабачной концепцией до 2022 года. Ведомство предлагает запретить курение в коммуналках, на остановках, в общественном транспорте, а также в личном транспорте в присутствии детей. Тем, кто родился после 2015 года хотят пожизненно запретить продавать табачную продукцию.

Рязанский заметил, что все ограничения на продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции уже есть в законодательстве. По мнению сенатора, нужно соотнести инициативу Минздрава с реалиями, в которых мы живем.

«Нужно двигаться не по пути запретов, а по пути мотивации здорового образа жизни», — заметил Рязанский.

По мнению главы соцкомитета Совфеда, жесткие ограничения опасны, так как в обществе может пойти другая волна — пристрастие к другим вредным веществам.