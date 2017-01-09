Донбасс: Луганск зажег тысячу свечей в память о жертвах АТО

Луганск, 9 января. Тысячу свечей зажгли в Луганске в память о жертвах так называемой антитеррористической организации, проводимой украинскими властями на территории юго-востока Украины. Акция прошла под хештегом #1000днейвопреки.

Сегодня — тысячный день с момента объявления Киевом о начале т.н. АТО. Акция «Свеча памяти» прошла с целью почтить память мирных жителей, погибших от террора украинских силовиков. В завершение акции прошел митинг-реквием. Свечи были зажжены у памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова.