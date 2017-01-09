Стало известно, на каких условиях Минюст предложил лишать должников жилья

Москва, 9 января. Минюст РФ разрабатывает законопроект, который бы позволил изымать у должников единственное имеющееся у него жилье.

Предполагается, что законопроект позволит конфисковать единственное имеющееся у должника жилье, если его стоимость хотя бы в два раза выше положенного по закону. Кроме того, площадь такого помещения должна превышать двукратную норму. Таким образом, право должника и членов его семьи на жилье.

Еще одно важное условие изъятия — у должника не должно быть другого имущества или денежных средств. После конфискации жилье должника может быть продано, а ему должна быть выделена сумма, необходимая для покупки нового. При этом если он не успеет приобрести новое жилье в течение трех месяцев с момента выделения средств, деньги уходят в бюджет муниципалитета, который будет обязан предоставить должнику жилище.