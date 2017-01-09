FAN-TV Лента новостей
МИД РФ готовит сирийскую оппозицию к переговорам с Дамаском
Новости Сирии

МИД РФ готовит сирийскую оппозицию к переговорам с Дамаском

Сегодня 20:54
44

МИД РФ готовит сирийскую оппозицию к переговорам с Дамаском

Москва, 9 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с представителем сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Основной темой переговоров стало создание единой консолидированной платформы сирийской оппозиции, которая позволит всем представителям оппозиционных сил принять участия в процессе переговоров с Дамаском.

«Выработка сирийской оппозицией единой консолидированной платформы, позволит ей принять конструктивное участие в процессе политического урегулирования кризиса в САР на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что в ближайшее время в Астане состоятся переговоры между правительством Сирии и представителями оппозиции, на которых будет обсуждаться решение кризиса в САР.

комментарии
Кирилл Иванов
#михаил богданов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Сегодня 20:37
162

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

Сегодня 20:27
93

Сирия сегодня: ИГИЛ казнило 12 человек в Ракке, неудача «Джебхат ан-Нусры» в Хаме

Сегодня 20:13
216

Корабль ВМС США обстрелял иранские катера: ястребы провоцируют новый конфликт

Сегодня 19:51
277

Сирия новости 9 января 2017 19.30: боевики ИГ устроили массовую казнь в Ракке, в Дамаске уничтожен командир повстанцев

Сегодня 19:30
340
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Проигравший французский биатлонист обвинил Логинова в «мошенничестве»

21:01

Донбасс: Луганск зажег тысячу свечей в память о жертвах АТО

21:01

МИД РФ готовит сирийскую оппозицию к переговорам с Дамаском

20:54

Минздрав доработает антитабачную концепцию

20:53

ЛНР устроила флешмоб «1000 дней вопреки» в память о погибших жителях Донбасса

20:52

«КамАЗы» на мельдонии: соцсети подняли на смех организаторов ралли «Дакар»

20:45

Сбербанк сообщил о сбоях в работе «замерзших» банкоматов

20:42

Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

20:37

Курды получили шанс на самоопределение: Турция выведет войска из Ирака

20:36

Правительство РФ просит доработать законопроект об онлайн-кинотеатрах

20:29

McDonald’s бежит из Китая: «индекс биг-мака» в свете большой политики

20:27

Ляшко объяснил, почему боится лететь на инаугурацию Трампа

20:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Проигравший французский биатлонист обвинил Логинова в «мошенничестве»
Читать
Закрыть