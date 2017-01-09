МИД РФ готовит сирийскую оппозицию к переговорам с Дамаском

Москва, 9 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с представителем сирийского оппозиционного Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Основной темой переговоров стало создание единой консолидированной платформы сирийской оппозиции, которая позволит всем представителям оппозиционных сил принять участия в процессе переговоров с Дамаском.

«Выработка сирийской оппозицией единой консолидированной платформы, позволит ей принять конструктивное участие в процессе политического урегулирования кризиса в САР на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что в ближайшее время в Астане состоятся переговоры между правительством Сирии и представителями оппозиции, на которых будет обсуждаться решение кризиса в САР.