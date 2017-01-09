Проигравший французский биатлонист обвинил Логинова в «мошенничестве»

Париж, 9 января. Французский биатлонист Аристид Бегю обвинил российского спортсмена Александра Логинова в «мошенничестве». Об этом атлет написал в своем микроблоге в Twitter.

Бегю остался недоволен своим проигрышем россиянину на этапе Кубка IBU.

«Проиграть сильнейшему – да! Мошеннику – нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта», — написал француз.

В 2013 году Логинова дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.

Напомним, ранее стало известно о том, что немецкий биатлонист Симон Шемпп одержал победу в масс-старте на 15 км в немецком Оберхофе.

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