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Проигравший французский биатлонист обвинил Логинова в «мошенничестве»
Спорт

Проигравший французский биатлонист обвинил Логинова в «мошенничестве»

Сегодня 21:01
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Французский биатлонист обвинил Логинова в «мошенничестве»

Париж, 9 января. Французский биатлонист Аристид Бегю обвинил российского спортсмена Александра Логинова в «мошенничестве». Об этом атлет написал в своем микроблоге в Twitter.

Бегю остался недоволен своим проигрышем россиянину на этапе Кубка IBU.

«Проиграть сильнейшему – да! Мошеннику – нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта», — написал француз.

В 2013 году Логинова дисквалифицировали на два года за употребление запрещенных препаратов.

Напомним, ранее стало известно о том, что немецкий биатлонист Симон Шемпп одержал победу в масс-старте на 15 км в немецком Оберхофе.

Читайте по теме: Коукалова выиграла масс-старт на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

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Алексей Громов
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