Минздрав доработает антитабачную концепцию

Москва, 9 января. Разработанная Минздравом РФ концепция по противодействию распространению табакокурения будет отправлена на доработку, а кроме того, пройдет согласование с органами исполнительной власти. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай.

Салагай отметил, что пока имеется только проект документа, который «будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти».

В качестве одной из мер по противодействию распространения курения предлагается приравнять электронные сигареты к обычным в плане их регулирования на рынке, а кроме того, существенно расширить список мест, в которых нельзя будет курить. В частности, в него войдут коммунальные квартиры, остановки всех видов общественного транспорта, пешеходные переходы — как наземные, так и подземные — и т.д.