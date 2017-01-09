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Сбербанк сообщил о сбоях в работе «замерзших» банкоматов
Россия

Сбербанк сообщил о сбоях в работе «замерзших» банкоматов

Сегодня 20:42
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Сбербанк сообщил о сбоях в работе «замерзших» банкоматах

Москва, 9 января. Холодная погода в Российской Федерации привела к сбоям в работе банкоматов. Об этом журналистам в понедельник сообщили официальные представители Сбербанка.

Согласно предварительной информации, проблема затронула ряд банкоматов в Московском, Среднерусском и Волго-Вятском банках.

«По таким устройствам оперативно проводятся технические работы и устройства переводятся в штатный режим работы», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее стало известно о том, что сильные морозы не помешали возобновлению занятий в школах Москвы.

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