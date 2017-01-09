ЛНР устроила флешмоб «1000 дней вопреки» в память о погибших жителях Донбасса

Алчевск (Луганская область), 9 января. Жители Алчевска поддержали республиканскую акцию «1000 дней вопреки», приуроченной к тысячному дню проведения Киевом военной операции в Донбассе. Прошел флешмоб в память погибших мирных жителей и защитников ЛНР, рассказали в городской администрации.

«Сегодня, 9 января, в алчевском сквере имени 50-летия ВЛКСМ состоялся флешмоб в рамках республиканской акции «1000 дней вопреки», инициированной проектом «Не забудем, не простим» общественного движения (ОД) «Мир Луганщине», — рассказалии об акции памяти в мэрии.

В акции приняли участие учащиеся школ города, воспитанники федерации танцевальных команд пришли почтить память погибших жителей Донбасса и выстроились в форме цифры 1000. После флешмоба активисты зажгли свечи у памятного знака павшим в боях за Родину.