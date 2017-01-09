«КамАЗы» на мельдонии: соцсети подняли на смех организаторов ралли «Дакар»

Москва, 9 января. Гендиректор команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли «Дакар» пытаются «выдавить» российских гонщиков, занимающих лидирующие позиции в гонке.

Когогин отметил, что на протяжении многих лет «КамАЗ-мастер» выигрывал гонку, поэтому и в нынешнем году дело просто участием не обошлось бы. Поэтому организаторы постоянно меняют технические регламенты, из-за чего российской стороне приходится терпеть лишние затраты. Теперь же команде «КамАЗ-мастер», вероятно, вовсе придется приостановить участие в гонках до того момента, пока не будет разработан новый мотор.

Россияне призвали гонщиков не падать духом и осудили действия организаторов ралли. Многие увидели взаимосвязь с отстранением российских спортсменов от многих соревнований из-за допинга.

«У КАМАЗов тоже ищут допинг?», «Мельдоний(милдронат) в масло!!! Или уже нашли?», «Ну в спорте Россию обвиняют во всем настало время и камаза», пишут пользователи «ВКонтакте».

«Скоро во всех заголовках — «Имела место подмена бензоколонки на которой заправлялась команда КАМАЗ!» «Согласно докладу Макларена (того что с F1, очевидно) государство спонсирует допинг КАМАЗа ракетным топливом!» — иронизируют в соцсети.

Читатели новостей призвали команду ответить бойкотом гонки на обвинения в свой адрес.

«Так можно просто не участвовать в этих гонках и тогда у них лидера вообще не будет, так как лидеры это мы и все это знают, а играться по их странным правилам это както низковато», — предлагают читатели.

«Это за допинг. ;) Теперь к российской команде будет выдвинуто требование: использование дизельного топлива запрещено! Всем остальным — можно… хоть ракетное. Но «Камазу» — только водичка. правда, я полагаю, что наши их и на воде сделают…» — прогнозируют читатели.

Многие напоминают о том, что «в России своего бездорожья полно, на котором можно организовать свои гонки мирового уровня».

«В топку этот ДАКАР. Даешь ралли Москва — Владивосток, зимой», — предлагают наиболее изобретательные. «Лучше всеной или осенью, в распутицу», — советуют другие.