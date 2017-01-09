Курды получили шанс на самоопределение: Турция выведет войска из Ирака

Москва, 9 января. Результаты переговоров премьер-министра Ирака Хайдер Аль-Абади с турецким коллегой Бинали Йылдырымом стали настоящей сенсацией. Об этом сообщает информационное агентство Regnum.

На пресс-конференции по итогам переговоров премьер-министр Ирака заявил, что Багдаду и Анкаре удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории из лагеря недалеко от города Башик, который являлся причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией.

Издание отмечает, что заявление о выводе турецких военных подразделений из Северного Ирака является очень серьезным шагом, результатом которого может стать последующее самоопределение курдов Сирии, Турции и Ирана. Турция предпринимает в отношении курдов действия упреждающего характера, пока курдские организации в Сирии и Ираке находятся на переднем крае борьбы с силами международного терроризма, однако не исключено, что данный шаг станет не последним в решении курдского вопроса.