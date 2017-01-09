Новости США: Путин и Трамп затмили лауреатов «Золотого глобуса», карьера Клинтон подошла к концу

Новости США, 9 января. Имена Дональда Трампа и Владимира Путина неоднократно звучали со сцены церемонии вручения кинонаград «Золотой глобус-2017». Хиллари Клинтон приняла решение не баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Избранный президент США пренебрег традициями церемоний инаугурации. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп с ходу заявил, что будет играть по своим правилам

Новоизбранный лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от услуг легендарного диктора Чарльза Бротнама, который комментировал все церемонии в честь инаугурации за последние 60 лет.

89-летний диктор уже 60 лет является бессменным комментатором парадов в честь инаугурации. Его дебют в этой роли состоялся в 1957 году, когда пост президента занял Дуайт Эйзенхауэр. С тех пор Бротнам комментировал церемонии 11 американских лидеров. В интервью телеканалу ABC News диктор признался, что такое решение повергло его в шок, он никак не ожидал, что республиканец решит нарушить сложившуюся традицию. Бротман также отметил, что он уже успел начать подготовку к грядущей церемонии, и поэтому был вдвойне разочарован, когда узнал, что Трамп в его услугах не нуждается:

«Я делал это на протяжении 60 лет. Я был уничтожен»

Избранный глава США предпочел в качестве комментатора своей церемонии инаугурации 58-летнего радиоведущего Стива Рэя. Рэй также прокомментировал неожиданную рокировку, подчеркнув, что он ни в коем случае не претендует на то, чтобы заменить легендарного Бротмана. Напомним, инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов пройдет 20 января.

Трамп вступил в заочную перепалку с Мерил Стрип

Дональд Трамп жестко ответил знаменитой актрисе Мерил Стрип, которая во время своей речи на кинопремии «Золотой глобус-2017» в завуалированном виде подвергла критике поведение избранного президента США.

Артистка упомянула о том случае, когда республиканец спародировал репортера одной из американских газет Сержа Ковалески, будто бы посмеявшись над его инвалидностью. Ранее Трамп заявил, что не слышал провокационных заявлений Стрип, однако позже, ознакомившись со словами актрисы, не смог удержаться от очередного поста на своей странице в соцсети Twitter.

В новой записи миллиардер назвал Мэрил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда, отметив, что артистка позволяет себе нападки в его адрес, даже не будучи знакомой с ним лично. В заключении Трамп полностью отверг все обвинения артистки и обозвал ее «прихвостнем Хиллари Клинтон».

Миллиардер также коротко прокомментировал ситуацию с Ковалески, подчеркнув, что ни в коей мере не пытался высмеять серьезное заболевание журналиста, а лишь хотел указать ему на его непрофессионализм и бесчестность.

Американцы увидели «руку Путина» и на «Золотом глобусе»

Джимми Фэллон, ведущий американской кинопремии «Золотой глобус-2017», в ходе одного из своих юмористических пассажей упомянул президента Российской Федерации Владимира Путина в связи с по-прежнему популярной в США темой «российских» кибератак.

Так, телеведущий, упомянул о том, что подсчетом голосов на кинопремии занималась британская аудиторская компания Ernst and Young, и затем намеренно исказил ее название, добавив еще —«and Putin». Феллон также отметил, что американцы предпочитают прямое голосование, явно намекая на избрание Дональда Трампа. Кроме того, американский ведущий сравнил республиканца с героем популярного телесериала «Игра престолов» Джоффри Баратеоном.

Напомним, что, согласно данным разведки Штатов, Россия якобы атаковала ресурсы американских политических организаций с целью помочь Трампу победить на выборах. При этом никаких доказательств разведывательное сообщество по-прежнему не представило.

Клинтон присмирила свои политические амбиции

Экс-кандидат в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон, потерпевшая шокирующее поражение в борьбе за должность главы Соединенных Штатов, приняла решение отказаться от участия в выборах на пост мэра Нью-Йорка.

Об этом изданию The Independent рассказал общий друг супругов Клинтон. По его словам, данное решение касается не только непосредственно должности руководителя администрации Нью-Йорка. Он пояснил, что бывшая первая леди теперь уже никогда не будет выдвигать свою кандидатуру на какие бы то ни было выборные должности.

При этом источник не стал распространяться о том, что именно стало причиной такого решения Клинтон. Он лишь предположил, чем в ближайшем будущем может заняться бывший госсекретарь США. По его мнению, миссис Клинтон посвятит себя помощи детям и нуждающимся семьям, то есть тому, отмечает источник, чем она с удовольствием занималась на протяжении всей своей жизни.