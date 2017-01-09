Правительство РФ просит доработать законопроект об онлайн-кинотеатрах

Москва, 9 января. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, посвященный введению новых правил работы для онлайн-кинотеатров в стране.

Как передает издание «Известия», кабинет министров попросил дополнительно обосновать необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале подобных площадок. Кроме того, нужно уточнить понятия «аудиовизуальный сервис» и «аудиовизуальная продукция».

Напомним, ранее стало известно о том, что Государственная дума России хочет запретить проводить предвыборную агитацию в онлайн-кинотеатрах.

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