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Правительство РФ просит доработать законопроект об онлайн-кинотеатрах
Россия

Правительство РФ просит доработать законопроект об онлайн-кинотеатрах

Сегодня 20:29
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Правительство РФ просит доработать законопроект об онлайн-кинотеатрах

Москва, 9 января. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, посвященный введению новых правил работы для онлайн-кинотеатров в стране.

Как передает издание «Известия», кабинет министров попросил дополнительно обосновать необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале подобных площадок. Кроме того, нужно уточнить понятия «аудиовизуальный сервис» и «аудиовизуальная продукция».

Напомним, ранее стало известно о том, что Государственная дума России хочет запретить проводить предвыборную агитацию в онлайн-кинотеатрах.

Читайте по теме: Госдума может ограничить иностранное владение онлайн-кинотеатрами

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