«Хаббл» сфотографировал черную дыру, нарушающую законы физики

Москва, 9 января. Космическому телескопу «Хаббл» удалось получить снимки черной дыры в созвездии Девы, которая которая не соответствует представлениям ученых о подобных объектах.

Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 привлекла исследователей своим малым весом и тем, что она является одной из самых легких. Астрономы также отмечают, что ее яркость гораздо выше нормы. Это может свидетельствовать о том, что представления об устройстве и роли черных дыр во Вселенной могут быть неверны.

Специалисты продолжат наблюдения за объектом и другими черными дырами с похожими характеристиками, чтобы выяснить, почему они отличаются большей яркостью, сообщает Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что космический телескоп «Хаббл» сделал необычные фото молодой звезды HD 172555 в созвездии Павлина, на которых заметен целый «рой» комет, которые движутся в сторону светила и периодически сталкиваются с ним.