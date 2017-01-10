Сектантство или просвещение: как лекция о йоге обернулась судом в Петербурге

В Смольнинском районном суде Петербурга прошло первое заседание по делу Дмитрия Угая, задержанного «за миссионерскую деятельность» во время лекции об основах йоги и индийской философии. Это один из первых случаев в России, когда любителей восточной философии привлекают к суду, и еще до слушания в суде интернет забурлил обсуждениями и рассуждениями о свободе слова и вероисповедания. Грань между сектантством и просвещением пробует определить Федеральное агентство новостей.

Во время заседания перед мировым судьей помимо материалов дела лежит стопка книг: философ и религиовед Мирча Элиаде, автор «программного» йогического трактата «Хатха-йога прадипика» Свами Муктибодхананда, британский историк и индолог Артур Бэшем, древнеиндийские религиозно-философские трактаты Упанишады из университетского списка литературы. На основе этих текстов он составил свою лекцию о видах йоги, во время которой его задержали на фестивале Vedalife в модном месте Петербурга, ЛОФТ-проекте «Этажи». Судье Дмитрий рассказывает, что попал лектором на фестиваль довольно неожиданно: позвонил организаторам с просьбой устроиться волонтером, но упомянув о пяти годах изучения индийской философии, получил встречное предложение — провести лекцию о разных видах йоги.

«Публика была неподготовленной, многие впервые слышали об индийской философии. Я старался сделать лекцию настолько простой, насколько это возможно, — рассказывает Дмитрий. — Сейчас йога воспринимается в основном как средство оздоровления. Широкая публика не знает о мировоззрении, которое лежит в ее основе, о ее высоких этических и духовных стандартах. Поэтому я сделал особый акцент на философии и этике йоги. Я рассказал в лекции о тех основах, которые можно услышать на занятиях по религиоведению и восточной философии в наших гуманитарных вузах».

Расшифровка получасовой лекции преподавателя со ссылками на литературу и классические трактаты есть в открытом доступе, и многие сочувствующие Дмитрию религиоведы уже разобрали ее по параграфам, доказывая, что она содержит только общую просветительскую информацию, и уж точно не может считаться миссионерской деятельностью.

На суде Угай заявил, что готовился к выступлению, уже имея в виду «закон Яровой» и с осторожностью подбирал каждое слово для незнакомой аудитории. Через полчаса после начала вошедшие в зал полицейские попросили его завершить лекцию и отправиться с ними на выход. Как позже стало известно СМИ, кто-то подал заявление в полицию, сообщив о том, что на мероприятии в «Этажах» будет вестись миссионерская деятельность по вовлечению новых адептов религиозного движения «Сознания Кришны». Деятели этого движения хорошо известны в Петербурге: редко кого не останавливали у метро сладкоречивые парни и девушки с предложением поговорить о Боге и купить томик «Бхагавадгиты».

Священному индуистскому тексту, одна из трактовок которого легла в основу секты кришнаитов или вайшнавов, в лекции Дмитрия Угая было посвящено всего несколько предложений во время разговора о классических книгах йоги.

«Сарвепалли Радхакришнан и Мирча Элиаде не знали, что простой пересказ сведений из их признанных наукой всего мира трудов будет назван миссионерством и сектантской проповедью, — сетует задержанный Дмитрий Угай. — По такой логике любую лекцию по индийской философии в любом университете нужно признать миссионерством. Но я лишь рассказывал о том, как йоги представляют себе закон кармы и путь освобождения! Таких лекций ежегодно читается сотни для студентов разных факультетов. По ним ежегодно пишут и защищают курсовые и дипломы. Каково было бы всей этой массе студентов узнать, что они теперь незаконные миссионеры?»

Разбираться в том, есть ли в деле состав преступления, теперь будет суд. Во время первого заседания дело застопорилось еще на этапе обсуждения корректности составления протокола: для выяснения деталей на следующее заседание 18 января будет вызван лейтенант полиции Арсен Магомедов, участковый уполномоченный 76 отделения полиции, куда доставили лектора после задержания.

Около духовного знания и просвещения всегда вьется рой мошенников, и в России есть множество случаев добровольного ухода в секты, вымогательства денег, драгоценностей и квартир псевдо-учителями. Духовность нынче в моде: просветление и духовный взлет обещает каждое второе объявление о семинарах по личностному росту, курсах женственности и разнообразным практикам.

«Уголовное дело по мошенничеству в таком случае возбудить довольно сложно, — говорит Артем Баконин. — Люди обычно идут туда добровольно, сами себя потерпевшими не считают, так что такое дело обычно разваливается. В других историях люди, которые обращаются с обвинением в мошенничестве, не всегда здоровы психически… Так что в каждой истории надо разбираться отдельно. Важно, чтобы дело Дмитрия Угая не стало прецедентом, и главное — не перегнуть палку. Существует правильная подача информация, есть нормальные лекторы, которые из-за этой истории могут испугаться преподавать правильные основы религиоведения».

В зависимости от того, как развернется дело Дмитрия Угая, мы можем либо стать внимательнее к разного рода учениям и религиям, либо запутаться еще больше. В материалах СМИ его называют «преподавателем йоги», хотя большинство представителей российского йогического сообщества поспорили бы с тем, можно ли так назвать лектора по ведической философии. Философия индийской йоги 1 декабря 2016 года была внесена в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, йога-центры есть даже в провинциальных городах России, и хотя за йогов запрещено молиться в православных храмах, к древнеиндийской практике оздоровления в нашей стране после выхода из подполья «йогов-шестидесятников» особенных претензий не было. Действующий президент России Владимир Путин поддержал в ООН идею об установлении Международного дня йоги (уже несколько лет он широко празднуется и в нашей стране), а в разговоре с премьер-министром Индии отметил, что йога его привлекает. Даже пообещал попробовать в ней свои силы. О своем серьезном увлечении йогой не раз заявлял бывший президент Дмитрий Медведев, утверждая, что индийская гимнастика помогает ему расслабиться и избавиться от стресса.

Петербургским судьям предстоит разобраться в тонкой материи и определить грань между просвещением и религиозной пропагандой. Федеральное агентство новостей следит за развитием событий в Петербурге.