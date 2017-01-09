В Киеве раскрыли тактику «ползучего наступления» ВСУ на Донбасс

Киев, 9 января. Украинские войска намерены вернуть Донбасс при помощи стратегии «ползучего наступления» на территории республик Донбасса. Об этом заявил украинский военный эксперт Юрий Колесников в телеинтервью на канале «112 Украина».

На этот хитрый план командования ВСУ уйдет несколько лет.

«Украина, украинское войско сейчас проводит такую политику ползучего наступления, выдавливания противника. Это можно назвать ползучим наступлением, но это самая грамотная сейчас ситуация», — разъяснил эксперт.

Юрий Колесников заметил, что после освобождения территорий нужно будет еще долго зачищать местность от диверсионных групп.