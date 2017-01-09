Рогозин рассказал о перспективах «КамАЗа» в Индии

Нью-Дели, 9 января. Компания «КамАЗ» может стать одним из лидеров грузового автомобилестроения в Индии. Об этом в понедельник журналистам заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

Он напомнил о том, что российская компания организовала сборочное производство в индийском городе Хосур.

«Есть высокие шансы стать базовой платформой для грузового автомобилестроения», — пояснил Рогозин, побывавший на форуме «Энергичный Гуджарат».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин проинформировал о том, что в январе стартуют летные испытания МиГ-35.

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