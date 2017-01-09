Два населенных пункта в Сирии присоединились к перемирию за сутки

Москва, 9 января. Два новых населенных пункта поддержали прекращение огня в Сирии за минувшие сутки. Об этом сообщили в Центре по примирению сторон.

«В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Харф Радуи и Бейтрихан в провинции Латакия», — сообщается бюллетене.

Таким образом, всего к перемирию присоединились уже 1097 населенных пунктов. Переговоры с полевыми командирами отрядов оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра продолжаются.

Напомним, сотрудники Центра российского Центра по примирению за сутки передали жителям Алеппо более 11 тонн гумпомощи в ходе восьми гуманитарных акций.