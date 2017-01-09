Ляшко объяснил, почему боится лететь на инаугурацию Трампа

Киев, 9 января. Лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако украинский нардеп пока не уверен, сможет ли присутствовать на этом событии: виной всему аэрофобия. В этом Ляшко признался в своем Facebook.
Парламентарий сообщил, что его пригласили на инаугурацию Трампа. Также он заявил, что пока не принял решения о поездке, потому что «боится турбулентности».
По словам нардепа, в последний раз он был в США в 2001 году на первой инаугурации Джоорджа Буша-младшего.
Вместе с тем, Ляшко пригласил Трампа на свою будущую инаугурацию — очевидно, Ляшко всерьез надеется стать президентом Украины.
Мене запросили на інаугурацію Дональда Трампа. Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності. Востаннє був в Америці в 2001 році, на першій інаугурації Буша-молодшого. Запрошую Дональда на свою майбутню інаугураціюDikirim oleh Олег Ляшко pada 9 Januari 2017