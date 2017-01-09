Новый зенитно-ракетный полк ВКС РФ прикроет Москву системами С-400 «Триумф»

Москва, 9 января. Новый зенитно-ракетный полк, вооруженный системами С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство для противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что полковой комплект С-400 уже поступил на вооружение подмосковного соединения противовоздушной обороны ВКС РФ, а 11 января состоится их первый выход на боевое дежурство.

Кроме того, в Минобороны РФ напомнили, что в начале декабря 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил зенитно-ракетный полк, который также вооружен комплексами С-400 «Триумф».